Rodině vyhrožoval pistolí a pil, tvrdí svědek o muži obviněném ze zapálení bytu v Bohumíně

Sestra Miroslava Parolka skončila po požáru v Bohumíně v nemocnici v kómatu. Muž si vzpomíná na měsíc starou událost, kdy obviněný měl údajně rodinu na koupališti ohrožovat pistolí, kterou přiložil k hlavě neteře a ostatním vyhrožoval. „Někdo ho tam zpacifikoval a odvezla ho policie,“ říká Miroslav Pavlorek. Podle něj přišel muž opilý a pod prášky. „Co o něm tvrdí v médiích, to vůbec není pravda, že to byl dobrák. Byl to velice špatný člověk,“ dodává.

Podle bratra popálené ženy šlo tragédii předejít

Miroslav Pavlorek měl být na osudné oslavě se svou snoubenkou také. Nakonec musel dát přednost jiným povinnostem. Osudný byt a balkon poznal na sociálních sítích okamžitě. „Dalo se tomu úplně v pohodě předejít, protože tady ty věci se děly celou dobu, všichni o tom věděli. V té době, kdy to udělal, tak už byl trestně stíhaný, jenže ho nenechali pod zámkem,“ říká.

Bratr ženy, která skončila i se svým přítelem s těžkými popáleninami ve Fakultní nemocnici v Ostravě, zřídil transparentní účet. Ze získaných peněz chce hradit léčebné a další výdaje pro sestru, která v místě události přišla o dvě své dcery a vnuka.