Sportovci z řad seniorů opět dorazili do Olomouce. Závod byl kvůli koronaviru jednodušší

I přes aktuální hrozbu v souvislosti s pandemií covidu-19 dorazil do Olomouce i letos osmdesátiletý Dezider Bachorec. Na olomouckém stadionu byl nejstarší, sportuje už od svých patnácti let. „Už od dorostu, pořád. I jako senioři máme v Hranicích dobrý vojenský klub a tam máme sportovní aktivity,“ řekl.

Sportovní hry pro seniory se v Olomouci konají každý rok, některá družstva dojíždí na Hanou pravidelně, a to i ze zahraničí. Kvůli pandemii koronaviru jich však letos do Olomouce dorazilo méně, ze zahraničí dokonce jenom jedno – ze slovenského Bardejova.

Koronavirus upravil i program

Letošní hry seniorů byly lehce upraveny, nejen kvůli tomu, že je méně družstev, ale také kvůli pandemii koronaviru. „Upustili jsme od běhu, máme jenom takový lehký štafetový, těžší disciplíny jsme pro letošek vypustili,“ uvedla předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje Milena Hesová.

Podle hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO) se všechno odehrává venku. „Je to venkovní program, sociální zařízení vevnitř pouze s rouškami, dezinfekce na každém kroku, a protože jsou (senioři) dobře poučeni a jsou rozumní, tak jsme se neobávali,“ uvedl.

Celostátní hry letos nebudou

Koronavirus zasáhl také do celostátních her seniorů, které se nakonec odložily na příští rok. „Čekali jsme, jestli se budou moci uskutečnit městská, krajská kola, bohužel ne, tak jsme to museli 15. dubna přesunout přesně o rok,“ řekl předseda Rady seniorů České republiky Zdeněk Pernes.

Podobná akce, jako ta olomoucká, se letos podle redaktora ČT Dušana Gavendy uskuteční už jenom v Moravskoslezském kraji. Sportovní hry seniorů v Ostravě proběhnou 2. září.