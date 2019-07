Senioři sprintují nebo balancují s míčkem. Sportovní hry prověřují tělo i mysl

„V našich poměrech je to taková olympiáda. Na prvním místě nejsou sportovní výkony, i když některé jsou obdivuhodné, ale důležité je, že se setkávají ti nejaktivnější senioři, kteří chtějí prožít své stáří co nejlépe,“ vysvětluje Ján Lipiansky, který přijel ze Slovenska.

Aby bylo startovní pole alespoň částečně vyrovnané, jsou soutěžící rozděleni do dvou věkových kategorií: od šedesáti do sedmdesáti let a starší sedmdesáti let. Letos je nejstarší sportovkyni čtyřiaosmdesát let. „Nejlépe mi určitě jde balancování tenisového míčku na raketě, muž byl velikánský tenista. Potom samozřejmě kolečko, protože to mám natrénované z chalupy,“ uvádí Miroslava Urbancová z České Třebové.

Ačkoliv soutěžící chtějí dosáhnout na co nejlepší výsledek a stupně vítězů, nakonec jde především o podporu aktivity v důchodovém věku. Při udílení medailí se tedy nehledí jen na sportovní výkon. Cenný kov obdrží od organizátorů všichni účastníci soutěží.