Tenis nebo basketbal. V Brně mohou lidé zdarma sportovat na výstavišti a u haly Vodova

Město nechalo dočasná sportoviště zřídit na místech, které přes léto nemají využití. Letní veletrhy jsou pro letošní rok zrušené, prostor kluziště na Vodově je prázdný. Oba dočasné sportovní parky mají na léto rozšířit možnost sportovního vyžití ve městě.

„Vnímám to jako přínos zejména ve chvíli, kdy je pravděpodobné, že v Brně kvůli opatřením vůči koronaviru zůstane přes letní měsíce více lidí než v jiných letech. Sport pro ně nabízí ideální možnost k rozptýlení i odpočinku,“ řekl náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Teqball je u nás novinkou

Obě sportoviště provozuje společnost Starez-sport. „Jednotlivá sportoviště jsme koncipovali tak, aby oslovila milovníky tradičních her i těch moderních. Sportovní povyražení tu najde celá rodina. Všechny plochy budou samozřejmě pečlivě udržovány, aby nabídly co největší komfort,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Starez-sport Martin Mikš.

Na výstavišti si mohou zájemci vyzkoušet i neobvyklý teqball, který kombinuje fotbal a stolní tenis. Míč se při něm dopravuje přes speciální oblý stůl pomocí nohou na protihráčovu stranu. V Česku teprve rok a půl.

„Teqball je opravdu pro každého, je jedno, kolik vám je let, jestli jste muž, nebo žena. Jediné, co potřebujete, je chuť vyzkoušet si kopnout míč na druhou stranu stolu,“ řekl prezident České Asociace Teqballu Vlastimil Báča.

Dostane se na každého, hřišť je dost

Původně provozovatelé plánovali půjčovat vybavení oproti finanční záloze, nakonec je ale systém jiný. „Je možné, že sem přijde třeba skupina dětí, které by neměly větší finanční hotovost jako zálohu, a tím pádem by nemohly sportovat. A to není záměr. Budeme tak vybavení půjčovat na jméno,“ řekl Martin Müller ze společnosti Starez-sport.

Na sportoviště není třeba mít žádnou rezervaci, díky tomu, že na každý sport je k dispozici víc sportovišť, by se mělo dostat na každého.

Nové sportoviště přišla po otevření se svými syny vyzkoušet i Martina Pavlíková, která nedaleko haly Vodova bydlí. „Myslím, že možností, jak v Brně venku sportovat, je pořád málo. Sice v některých parcích máte posilovací stroje, ale to není pro každého. Jsem zvědavá, jestli sem budou chodit třeba skupinky puberťáků, nebo jestli to bude jen o rodinách a dospělých,“ poznamenala.