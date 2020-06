Příprava stavby posledního úseku D1 může pokračovat. Krajský úřad potvrdil změnu územního rozhodnutí

Poslední úsek D1 odvede automobilovou dopravu z Přerova, kde nyní řidiči denně čekají desítky minut v dlouhých kolonách. Jeho stavba musí začít nejpozději v roce 2021, kdy pro ni končí výjimka z EIA.

Podle ředitele Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla lze díky verdiktu krajského úřadu dokončit inženýrskou činnost pro stavební povolení a podat žádosti o jejich vydání. Mátl to předpokládá do konce léta. Silničáři zároveň dokončí majetkoprávní přípravu stavby.

Nový úsek D1 by mohl být hotov za čtyři roky

Ředitelství silnic a dálnic před podáním odvolání odhadovalo, že schválená změna územního rozhodnutí ke stavbě D1 u Přerova by měla nabýt právní moci letos na jaře. Stavební povolení chtělo vyřídit do června. Nové výběrové řízení na zhotovitele stavby by díky tomu mohlo začít také letos. Podle nových odhadů bude poslední část dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi otevřena nejdříve v roce 2024.