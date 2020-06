Do Brna se vrátila zrekonstruovaná loď Dallas. Zatím má číslo, na nové jméno čeká

Zatím není jasné, jak se bude loď nově jmenovat. Podle vedení dopravního podniku se měla vrátit k původnímu názvu Moskva, náměstkovi primátorky Petru Hladíkovi (KDU-ČSL) a některým dalším politikům se to ale nelíbilo. Proto se konala anketa, která skončila v neděli, a ve středu by vedení města mělo představit výsledky. Kromě Moskvy byla ve hře ještě Morava a Bratislava.

Z loděnice v Hlavečníku vyjel nadměrný náklad s opravenou lodí v noci z pondělka na úterý, ve čtyři hodiny ráno dorazil do Brna. „Je to zatím takový polotovar. Během června se ještě musí dodělat detaily, především kajutu kapitána, pak zábradlí na horní palubu a oživit elektroinstalace,“ uvedl generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

„Napjatí už nejsme. I v minulosti se lodě tendenčně přejmenovávaly. Říkáme, že název ani nepotřebuje, má číslo. Ale z hlediska symboliky název potřebuje, reflektuje nějaký proces. Jsme rádi, že se uskutečnila veřejná anketa a budeme čekat, jaký přijde z města pokyn,“ dodal ředitel dopravního podniku. Loď se po roce 1989 jmenovala ještě Dallas, ale toto jméno nese nyní jedna ze současných pěti moderních lodí.

Bude jezdit jako posila

Slavnostní uvedení zrekonstruované lodě do provozu plánuje dopravní podnik v první polovině července. „Když jsme nemohli slavnostně zahájit sezonu kvůli pandemii, tak se to nabízí. Zatím ji nechystáme do pravidelného provozu, spíš bude plout při mimořádných událostech či jako posilový spoj,“ plánuje Havránek.