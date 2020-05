Lidem v Těšíně chybí druhá polovina města. To znovu rozděluje hranice

„Stýská se mi po té atmosféře, která tu v posledních několika letech byla. My jsme tu hranici vůbec necítili,“ uvedl instruktor jógy Damian Krzempek, který na kurzech před uzavřením hranice míval ve většině skupin nejmíň čtvrtinu z Česka. Teď na lekcích jógy, kterou Damian předcvičuje, zní jen polština.

Češi si přitom za léta otevřených hranic zvykli využívat běžně služby na druhém břehu řeky Olše, která je hranicí mezi Polskem a Českem. Denně tak mířili přes most Přátelství, stejně jako Poláci. Polský a Český Těšín si zvykly žít jako jedno jediné město. Pandemie ale znovu přinesla hraniční zátarasy.

„Doufám, že to půjde rychle, že ty hranice otevřou,“ dodal Robert Kania, majitel jedné z dalších kaváren na polské straně Těšína.

Řadě lidí se v Cieszyně taky stýská po českých příbuzných, které pravidelně vídali. Rodinu na druhé straně hranice má i zdejší starostka Gabriela Staszkiewiczová.

„Je to jak kdysi dávno, kdy se moje babička domlouvala v dopisech se svou sestřenicí na české straně, že v daný den budou stát na břehu Olše, mávat si a ptát se: Jak se máte? Všichni zdraví? Vrátili jsme se do časů, na které bychom chtěli co nejrychleji zapomenout,“ vzpomíná starostka.

Vlády obou zemí o podmínkách otevření hranic jednají. Polsko zatím počítá s 12. červnem. Zátarasy z mostu Přátelství ale nemusí zmizet ani po tomto datu.