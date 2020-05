Začala stavba repliky historického dřevěného kostela v Gutech. Původní shořel před třemi lety

Kostelík je pro město jako rodinné stříbro

Velkou část nákladů pokryje pojistka. Vybavení kostela by se mělo platit z veřejné sbírky, kterou vyhlásilo město Třinec. Dárci už do ní poslali bezmála čtyři miliony korun. „Přispěli dokonce i vězni z jedné věznice v Čechách,“ řekla primátorka Třince Věra Palkovská. Kostelík je podle ní pro Třinec něco jako rodinné stříbro. „Je to vlastně jediná taková historická památka, kterou Třinec má. Město v příštím roce oslaví 90 let od povýšení na město, kdežto gutský kostelík tady je od roku 1563,“ řekla.