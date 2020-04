Stavba repliky kostela v Gutech může začít, rozhodl úřad. Památka shořela před třemi lety

Původně měly práce na stavbě kostela začít už v roce 2018, oddálila je ale jednání s památkáři. Loňské termíny se nestihly vinou sporu biskupství s hasiči, kteří až na třetí pokus schválili protipožární zabezpečení objektu. „Rozhodnutí jsme vydali v pondělí. Obnově kostelíku nyní nic nebrání,“ řekl pracovník třineckého stavebního úřadu Pavel Kohut. Dodal, že úřad postupoval podle nařízení, které ve zjednodušeném režimu umožňuje obnovu stavby poškozené například požárem.

Vedoucí stavebního odboru biskupství Václav Kotásek řekl, že práce začnou v květnu. „To budeme ještě pracovat na základech stavby,“ řekl. Právě základy jsou to jediné, co z původní památky zbylo. Počátkem června by se měly podle Kotáska začít převážet dřevěné konstrukce. Tesařská firma stavbu z připraveného dřeva už od loňského roku skládala v Hošťálkové na Valašsku.