Replika dřevěného kostela v Gutech bude kulturní památkou. Výstavba se ale opozdí

Krajský soud Ostrava muže za zapálení vzácného dřevěného kostela poslal do vězení na 3,5 roku, osm a devět let. Nejvyšší trest dostal mladík, který akci vymyslel. Nejnižší pak chlapec, který všechny na místo dovezl. Osm let má za mřížemi strávit odsouzený, který budovu zapálil.