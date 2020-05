Stavba dlouho plánovaného obchvatu Karviné začne v polovině května

Dvacet let čekání

Karviná na obchvat čeká přes 20 let. V územních plánech je už od roku 1977. V roce 2005 bylo vydáno územní rozhodnutí o stavbě. „Očekáváme, že to z města vyvede tranzitní dopravu, která míří do Polska směrem na Český Těšín a opačně. Těžká auta nebudou jezdit přes město, kde se zlepší ovzduší i prostředí pro obyvatele a centrum se uklidní,“ řekl už dříve mluvčí karvinské radnice Lukáš Hudeček.