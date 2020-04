V Olomouci začala oprava frekventované ulice v centru. Neprůjezdná bude osm měsíců

Schválený harmonogram počítá s tím, že rekonstrukce ulice zabere osm měsíců. Po tu dobu neprojedou ulicí auta ani městská hromadná doprava. Průchod pro chodce bude po celou dobu stavby zajištěn. Dělníci v ulici 8. května opraví tramvajovou trať včetně trolejového vedení, vozovku, vjezdy, chodníky, veřejné osvětlení a také inženýrské sítě, a to v úseku od křižovatky ulic Pekařská, Zámečnická a Opletalova až po zaústění ulice do náměstí Národních hrdinů.

Tramvaje by mohly do centra jezdit v listopadu

Opravě ulice pomohlo, že Povodí Moravy tento týden zahájilo rekonstrukci mostu přes Moravu na Masarykově třídě. Kvůli tomu přes centrum Olomouce už nejezdí tramvaje. „Ačkoliv nouzový stav a související opatření proti šíření koronaviru ovlivnila negativně řadu stavebních firem a stavebních akcí, zhotovitelům protipovodňových opatření se daří pokračovat dál a dodržovat všechny v harmonogramu stanovené termíny,“ řekl primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Po dokončení opravy ulice 8. května a rekonstrukci mostu přes Mlýnský potok se budou moci vrátit tramvaje do centra. Hned jak to bude možné, chce Dopravní podnik města Olomouce vybudovat na Žižkově náměstí takzvanou úvrať pro oboustranné tramvaje, ty by tak mohly obsluhovat alespoň úsek Náměstí Hrdinů-Žižkovo náměstí. To by mohlo být už v listopadu tohoto roku.