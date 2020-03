S rouškou do traktoru. Zemědělci zahájili jarní práce, chybí jim ale zaměstnanci

V zemědělském družstvu Beskyd na Frýdecko-Místecku řeší především problém s chybějícími pracovníky. Mnoho z nich je v karanténě. „V minulosti jsme využívali v hojném počtu seniory, bohužel ty jsme museli nechat doma a pro zajištění provozu jsme také požádali naše zaměstnance, aby si prodloužili směnu,“ řekl ředitel ZD Beskyd Zbyněk Kozub.

Všichni zaměstnanci i brigádníci nosí roušky. I traktorista, který je sám v traktoru. O další pracovní síly si v družstvu už nemohou dovolit přijít. „Zaměstnanci používají roušky. Všichni mají doporučení je používat i mimo pracovní dobu,“ řekl Zbyněk Kozub.

Vinařům chybí brigádníci ze Slovenska

Vinaři na jihu Moravy po uzavření hranic o brigádníky přišli. Stěžují si hlavně na nejednotný přístup k brigádníkům ze Slovenska. „Ač mají brigádníci platné pracovní smlouvy a necestují dál než sto kilometrů za hranice, na některých přechodech je policisté pustí, na jiných ne. Jejich pomoc je přitom klíčová, bez nich nemají vinohradníci jak vinohrady obdělávat,“ řekl prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray s tím, že jarní péče o vinohrady je zásadní pro celkovou úrodu.

Na statku v Bartošovicích na Novojičínsku problém s brigádníky nemají. Vypomoct přišli studenti, kteří teď nechodí do školy. Řeší ale problém s odběrateli. „Naši odběratelé, kteří dodávají do restaurací nebo do škol, mají zavřeno, to znamená, my denně dodáváme o polovinu méně,“ spočítal velkostatkář Petr Klečka.