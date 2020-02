V centru Prahy skončí další nepoctivá směnárna, v podchodu u Muzea nabízela 16 korun za euro

„Na základě žádosti Magistrátu hlavního města Prahy, která byla iniciována Prahou sobě podle opakovaných stížností, jsme oslovili stávajícího nájemce, který vypověděl nájemní smlouvu se subjektem, který zde směnárnu provozoval. Výpovědní lhůta je stanovena na tři měsíce a začíná běžet od prvního března 2020,“ uvedla pro ČT mluvčí TSK Barbora Lišková.

Směnárna se nachází na turisticky vytíženém místě ve vestibulu stanice metra Muzeum. „S ostatními subjekty v podchodu problémy nejsou, jejich provoz bude pokračovat dál,“ dodala Lišková.

Směnárna láká turisty na nulový poplatek při směně, valuty ale nakupuje za velmi nevýhodné kurzy pro zákazníka. Za jedno euro tak často dostanou zejména zahraniční turisti například jen 16 korun.

Jdeme příkladem, říká magistrát

Problematická směnárna je jednou z devíti, které pražští radní označili za nepoctivé, a jejichž provoz chce město ukončit. „Už dopředu jsme avizovali, že nemáme povinnosti mít v městském majetku nepoctivé nájemce a chtěli bychom jít příkladem. Proto by ti, kteří porušují dobré mravy, neměli být v majetku,“ uvedl radní za majetek Jan Chabr (TOP 09).

Příští nájemce by měl být podle Chabra vybrán nejen na základě ceny. „Spouštíme nové typy výběrových řízení, kde nechceme mít soutěž pouze na cenu, ale i kombinaci faktoru daného záměru a jeho posouzení, abychom se nebavili pouze o cenové nabídce, ale také, co je v daném místě potřeba,“ dodal Chabr. V podchodu by se podle něj mohla v budoucnu otevřít například kavárna, prodejna zmrzliny nebo klidně i opravna.