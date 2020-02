Protihluková stěna, nebo placebo? V Přerově se dohadují o funkčnosti akustických panelů

V Okružní ulici v Prostějově bývá ve všední dny hustý provoz. Na jedné straně silnice je zídka, která odrážela hluk ze silnice k domům, kde žijí asi dvě stovky obyvatel. Místní si před několika lety na hluk stěžovali.

Město se proto rozhodlo problém řešit pomocí instalace panelů. Dohromady jich je třicet jedna a stály přes 800 tisíc korun. „ Pouze hezké na pohled to není, ty panely zvuk nepohlcují, ale odrážení jiným směrem. Nikoliv směrem zpět k těm domům, ale do prostoru,“ řekl náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO).

Někteří opoziční zastupitelé ale tvrdí, že panely nefungují. V technické zprávě se podle nich píše, že jakákoli úprava zídky nijak významně odrazivost hluku nezlepší.

„Je to takové zvukové placebo, lidé se na to podívají, řeknou si, že je to prima, i když ta zídka nic neodráží,“ řekl opoziční zastupitel Petr Ošťadal (STAN). Navíc je podle něj opatření příliš drahé. „Ta částka je šílená a je to vlastně polovina výdajů malé obce,“ poznamenal.

Vedení města tvrdí, že se jedná pouze o jeden z několika kroků protihlukového opatření. Tím dalším má být cyklistická stezka, díky které se silnice posune metr od obytných domů.

„Budou tam vysoké živé keře, které také nějakým způsobem pohlcují hluk. Hluk nemůžeme úplně vyloučit, to bychom museli uzavřít celou silnici a to je nemožné,“ vysvětlil Jiří Rozehnal. Cyklostezka by měla v místě vyrůst v průběhu dvou let.