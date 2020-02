Pražské vysoké školy mají kvůli koronaviru 98 studentů v preventivní karanténě

Téměř dvacet studentů mají v karanténě také na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) a České zemědělské univerzitě (ČZU). „Studenti či zaměstnanci, kteří se vrátili z Číny, byli nahlášeni krajské hygienické stanici, celkově se jedná o 17 osob, z nichž bylo 15 čínských studentů a dva čeští,“ řekla mluvčí ČZU Karla Mráčková s tím, že univerzita nevydala žádný plošný zákaz cestovat do Číny, ale doporučila cestovat tam pouze v nezbytných případech.

Na ČVUT umístili do karantény 19 studentů, jedná se pouze o čínské studenty. Na letní semestr pak měl dorazit stejný počet studentů z Číny, ti ale nakonec nepřiletěli. „Rektor rozhodl, že do letního semestru nebude zapsán žádný student z ČLR, takže výměnným studentům, kteří měli dorazit, jsme to oznámili a oni cestu zrušili,“ vysvětlila mluvčí pražské techniky Andrea Vondráková. Stejně tak byla podle ní zrušena plánovaná cesta jednoho českého studenta na letní semestr do Číny.

Ze všech oslovených fakult Karlovy Univerzity potvrdila studenty a pedagoga v preventivní karanténě pouze filozofická fakulta, kde mají podle mluvčího Petra Kukala aktuálně v karanténě dva čínské studenty a jednoho českého pedagoga. „Jednoho studenta naší školy máme ještě v Číně, ale nemáme žádné zprávy o tom, že by byl v karanténě,“ řekl Kukal.