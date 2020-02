Další nehoda tramvaje v Brně. Vykolejila a zastavila se kousek od domu

U zastávky Životského v Brně vykolejila tramvaj. Zastavila se zhruba metr a půl od zdi rodinného domu. Nikomu se nic nestalo. Pracovníci dopravního podniku umisťují tramvaj zpět na koleje a odvezou ji do depa. Je to v pondělí druhá nehoda poté, co se v Křížové ulici srazily dvě tramvaje.