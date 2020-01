Ostrava nedá peníze na novou silnici na okraji města. Peníze mají směřovat hlavně do centra

Ostravský magistrát se dostal do sporu s městským obvodem Hošťálkovice kvůli příjezdové cestě k plánovaným rodinným domům. Bývalé vedení města okrajové části peníze na stavbu silnice slíbilo, nové však s investicí nepočítá. Hošťálkovice přitom už do příprav daly stovky tisíc korun. Vedení Ostravy ale tvrdí, že je potřeba investovat spíš do zastavění proluk v centru města.