Proluka u Masarykova náměstí v Ostravě se změní. Ve hře je i tržnice

„Ta plocha je velmi nevzhledná, slouží spíše jako úkryt pro lidi bez domova. Až s novým vedením centrální radnice jsme našli shodu pro to, abychom to místo upravili,“ uvedla náměstkyně primátora Ostravy Kateřina Šebestová (ANO).

Proluka vznikla po demolici budov poškozených za druhé světové války. Od té doby je místo ve stejném stavu. „Z historického hlediska se jedná o velmi významné místo. Nacházel se tam v minulosti blok domů, který spoluutvářel jednu stranu náměstí. Z hlediska historického urbanismu památkové péče by jistě tady to místo patřilo znovu zastavět,“ řekl ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu Ostrava Michal Zezula.

Možností je i tržnice nebo gastrostánky

Plocha by po upravení měla sloužit jako odpočinková zóna. Zohlednit se přitom musí sezonní akce města, během kterých je na proluce zimní kluziště nebo plážový volejbal. „Velmi diskutovaným tématem byla tržnice nebo nějaké gastro stánky, něco, co by mohlo přinést ještě nějakou novou kvalitu do centra,“ říká architekt Ondřej Vysloužil.

Ten už má s ostravským veřejným prostorem zkušenosti. Navrhl například piazzettu u Národní třídy nebo prostor před radnicí Moravské Ostravy a Přívozu. Koncem dubna by mělo město obdržet studii s návrhem úpravy místa. Celková částka přeměny se bude pohybovat v řádech několika milionů korun.