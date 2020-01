V táboře pro Němce zažila po válce hlad i ponížení. Soud však Cäsarové nárok na rehabilitaci neuznal

Němcům byly podle historických dokumentů nezákonně zakazovány návštěvy, stráže hrozily střelbou do zběhů. A to navzdory tomu, že byl tábor po válce přeměněný na starobinec a nemocnici. „Ti, kteří mohli, pracovali v okolních továrnách a pomáhali v zemědělských družstvech, aby si tady vydělali na ten svůj pobyt,“ popsal vedoucí Kulturního domu Svatobořice-Mistřín Rostislav Marada.

Křivda, kterou si nese 70 let

Víc než sedmdesát let poté usiluje paní Cäsarová u soudu alespoň o navrácení občanské cti, zatím neúspěšně. „To jsou takové emoce a křivda, které s vámi jdou těch sedmdesát let. To se penězi vyčíslit nedá, co bych za to dala, kdybych ty vzpomínky neměla,“ řekla pětaosmdesátiletá Ingeborg Cäsarová.

„Celou věc soud přiřadil k záležitosti, která se týká druhé světové války. Nicméně perzekuce rodiny Przybylových pokračovala i po 25. únoru 1948, proto mám za to, že se na to vztahuje zákon o soudní rehabilitaci,“ vysvětlil její právní zástupce Lubomír Müller. I proto advokát hned na místě podal stížnost ke krajskému soudu. Pokud by vyšší instance rozhodnutí změnila, mohlo by podle něj jít o precedens až pro stovky Němců, kteří byli na Hodonínsku internováni.