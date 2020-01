Nebezpečný billboard u Fryštáku nechala radnice zakrýt. O jeho odstranění úřady zatím nerozhodly

Loni v srpnu byl billboard blízko silnice druhé třídy u Fryštáku příčinou vážné dopravní nehody. Osobní auto sjelo z vozovky a čelně narazilo do betové patky. Řidič skončil s vážným zraněním v nemocnici. Stavbou, která je v ochranném pásmu silnice, se začali zabývat úředníci v Holešově. A zjistili, že jejímu vlastníkovi, který poutač získal před lety v dražbě, chybí stavební povolení.

Nebezpečný billboard zatím zakrývá plachta, o jeho odstranění silniční a správní úřad doposud nerozhodl. „Pokud by silniční správní úřad nechal reklamní zařízení odstranit, tak by samozřejmě mohl vymáhat náklady po vlastníkovi. Ovšem vlastník sám uvedl, že se bude snažit to zlegalizovat,“ řekl Aleš Ryška z dopravního a správního odboru Městského úřadu v Holešově.

„My jsme koupili zcela legálně od insolvenčního správce nemovitost. Stavební úřad nás nabádá k tomu, abychom to narovnali tím, že budeme řešit oprávněnost té stavby dodatečním řízením,“ řekl jednatel firmy RS Zvonek Kroměříž Pavel Výrostek, která billboard vlastní.