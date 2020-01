Za parkování už se platí i ve Vysočanech. Zóny si nově vyznačila Praha 9

Rezidenti potom dají za roční parkovací oprávnění 1200 korun za první vozidlo (za druhé pak 7000 korun a případná další po 24 tisících), nárok na slevu na 360 korun mají senioři nad 65 let a držitelé průkazu ZTP či ZTP/P. Podnikatelé potom zaplatí za první vozidlo 7000 korun a za každé další 24 tisíc.

V Praze 9 nevznikly modré zóny znamé z jiných čtvrtí, které jsou určeny především místním obyvatelům, zatímco lidé bez dlouhodobého oprávnění v nich mohou zaparkovat jen na chvíli. Ve Vysočanech jsou výhradně fialové zóny, kde mohou návštěvníci stát až 24 hodin. Radnice původně slibovala tarif, kdy by se za první dvě hodiny platilo po 20 korunách a potom 30 korun za hodinu, ale nakonec „z důvodu prozatímní nekompatibility parkovacích automatů a virtuálních platebních hodin“ vyhlásila tarif 30 korun za hodinu bez výjimky. Maximálně tedy zaplatí návštěvník městské části 720 korun za celodenní parkování.

Radnice Prahy 9 zdůvodnila vyhlášení zón placeného stání mimo jiné problémy, které nastávají ve Vysočanech a Libni zejména při konání sportovních či kulturních akcí v O2 areně. Přímo u haly sice již parkovací zóna, kde mohli stát místní, existovala přes deset let, ale nyní se městská část rozhodla připojit k centrálnímu městskému parkovacímu systému. Magistrát na její návrh vyhlásil zóny placeného stání v širší oblasti.

Vyhlášením zón v části Prahy 9 začíná další sezona „bobtnání“ oblasti, kde se v hlavním městě za parkování v ulicích musí platit. Během roku chce zóny na svém území nově vyhlásit Praha 10. V listopadu plánují další rozšíření zpoplatněné oblasti městské části číslo 5 a 6 a na počátku letošního prosince je napodobí také Praha 4.

V částech Prahy 4, 5 a 6 zóny placeného stání již jsou, naposledy se nové zóny na jejich území objevily loni na podzim, kdy si museli pořídit parkovací oprávnění například obyvatelé Malvazinek, Dědiny či Baterií.

Zóny placeného stání znají pražští řidiči již 23 let – první se objevily v roce 1996 v části Prahy 1. V dalších letech se postupně rozšířily do celé městské části i do sousední Prahy 2, 3 a 7. Město je vyhlásilo také v části Prahy 16. V původním pojetí byly podmínky přísnější, v modrých zónách vůbec nemohli parkovat návštěvníci a až postupem času vznikly fialové zóny určené návštěvníkům i rezidentům.

Do dalších městských částí v širším centru začal magistrát zóny rozšiřovat od roku 2016.

Za parkování se platí také v Praze 13, 16 a 22, v jejich případě jde ale o zóny vyhlášené radnicemi nezávisle na celopražském systému a pravidla se liší.