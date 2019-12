Unikátní objev. Amatérští speleologové našli v Moravském krasu obří dóm

Od roku 2013 lezl osmičlenný tým amatérských speleologů ve svém volném čase po žebřících dolů, aby zjistil, co se za stěnami jeskyně Sonda pod Jedničkou ukrývá. „Šest let to bylo moje pracoviště. Tady jsme měli karabinu, kladku a těžili jsme, vytahovali jsme hlínu zespodu nahoru,“ popsal speleolog Petr Egg. Po cestě našli kromě krápníků i hnízdiště netopýrů i jejich kostry.

To ale jejich cíl ještě nebyl. Pokračovali dál, po žebřících i úzkými chodbami, kde se museli plazit po břiše, až se před nimi konečně otevřely rozlehlé prostory podzemního dómu.

„Člověk to nikdy dopředu neví. Jediné, co bylo pozitivní, že tam foukal průvan, což vždycky znamená, že jsou tam nějaké volné prostory nebo kontakt s povrchem. Ale je potřeba to zkusit,“ vysvětlil předseda Moravského speleologického klubu Holštejn Jan Mrázek.

Tohle je tzv. Výroční dóm - objevili jej a pojmenovali speleologové z Holštejna v Moravském krasu po zhruba šesti letech práce, kdy kopali průzkumnou chodbu. Podzemní dóm je 40 metrů dlouhý a 20 metrů široký a je součástí jeskyně Sonda pod Jedničkou. pic.twitter.com/q838jUEz4x — Aneta Beránková (@Berankova_CT) December 27, 2019

Rozměry dómu speleology překvapily

Šest let práce se vyplatilo. Dóm, který dostal jméno Výroční, má nečekaně velké rozměry. Jeho objev zaskočil i speleology. „Celková délka té prostory je třicet osm metrů, největší šířka osmnáct metrů. Prostora pokračuje dál, je tam dalších třicet metrů prostor. A možná se blížíme k povrchu,“ spočítal Jan Mrázek.

Dóm má nepravidelný tvar a z části je zřícený, proto v něm téměř chybí krápníky, které se pádem stěn zničily.