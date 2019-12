Který most je na světě nejchytřejší? Ten bohunický upozorní na poškození i námrazu

Most, který sám dá vědět silničářům, pokud se na něm vytvoří námraza nebo když je poškozený, otevřeli jihočeští silničáři spolu s experty z Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava v Bohunicích na Prachaticku. Kromě aktuálních informací o povrchu silnice, které by mohly zvýšit bezpečnost provozu, si autoři monitorovacího systému slibují to, že budou správci komunikace vědět, až bude potřeba oprava.