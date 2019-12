Vánoční výzdobu dostaly tramvaje, trolejbus i autobus. Dopravní podniky se chystají na Ježíška

Praha naopak do vánočního hávu zdobí jednu ze zástupkyň nejnovějšího typu ve své flotile, tedy vůz 15T. Jezdit bude na pravidelných linkách číslo 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16 a 20, a to až do 6. ledna. Bez cestujících, ale rovněž s vánoční světelnou výzdobou bude jezdit také mazací tramvaj.

Letos však pražský dopravní podnik připojí ještě jednu adventní novinku. V sobotu 7. prosince, kdy rozsvítí svoji vánoční tramvaj, se k ní připojí také vánoční autobus. „Novinkou, kterou jsme si letos pro lidi přichystali, je vánočně ozdobený retrobus DPP 3510,“ uvedla mluvčí městské firmy Aneta Řehková. Vánoční tramvaj, než se vydá na pravidelné linky, potom ještě sveze cestující ze střešovické vozovny na Špejchar, autobus potom vyrazí z vozovny po Chotkově silnici na Klárov a po nábřeží na Strossmayerovo náměstí.