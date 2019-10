Nástupcem končící hejtmanky Vildumetzové má být její náměstek Kubis. Volba bude do konce roku

Na nového hejtmana Karlovarského kraje nominovalo ANO, které má nejpočetnější zastupitelský klub, nynějšího náměstka Petra Kubise (ANO). Koaliční strany zřejmě nebudou mít námitky. Oznámila to krajská předsedkyně hnutí Jana Mračková Vildumetzová, která hejtmanský úřad zastává nyní, ohlásila ale rezignaci. Volba jejího nástupce by se měla konat do konce roku.