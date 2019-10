Autobusy místo vlaků. Kvůli riziku dalšího sesuvu se na trať u Dalovic vrátí dělníci

„Předpokládáme, že opravné práce potrvají 17 dnů. Jedná se o plánovanou výluku, která zajistí provizorní udržení provozuschopnosti trati do příštího roku, kdy je v tomto úseku připravována velká investiční akce. Během ní by mělo dojít k zahájení definitivní sanace poškozeného místa a uvedení trati do původního stavu,“ uvedla Friebová.

Na uzavírku reagovaly České dráhy, které zde provozují osobní dopravu. Předběžně do dvanáctého listopadu nahradí vlaky autobusová doprava, a to v úseku Karlovy Vary – Ostrov nad Ohří a zpět.

„Termín obnovení provozu je stanoven předběžně, termín ukončení mimořádnosti budeme aktualizovat podle vývoje opravných prací SŽDC,“ uvedla regionální mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.