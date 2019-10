Někdo nastražil v Pelhřimově hřebíky do jablek či piškotů. Ohrožuje řidiče i psy

Policie vyhodnocuje záběry z kamer i fotopastí

O problému se vzrušeně diskutuje i na sociálních sítích, pachatel ohrožuje také psy. „Pes většinou nekouše, ale hltá, takže tam bych to viděl jako velký problém. Pokud se to včas nebude diagnostikovat, tak na to určitě může zemřít,“ varuje veterinář Petr Vondrák.

Policisté už prozkoumávají záznamy z bezpečnostních kamer, vyhodnocují záběry z fotopastí a dostali k dispozici také záběry od lidí, kteří mají okna a zahrady hned u jedné z nejpostiženějších ulic.