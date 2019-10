Přerov podpořil prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje. Věří, že to přiláká další turisty

Přerov se připojil k memorandu o prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje. Od investice za několik stovek milionů korun, která by kanál prodloužila z Kroměříže do Olomouce s odbočkou do Přerova, si kraj i města slibují posílení cestovního ruchu v jižní části Olomouckého kraje. Memorandum by mohly všechny dotčené strany podepsat v listopadu v Tovačově.