Brambory na Zlínsku podraží. Někteří pěstitelé hlásí o třetinu nižší úrodu

„Počasí ze začátku poměrně přálo, vody byl dostatek. Potom byl takový lehký přísušek, brambory začaly ukončovat vegetaci a pak přišlo velké množství vody, takže některé odrůdy reagovaly tím, že začaly znovu růst, což není dobře,“ řekl pěstitel Martin Přibyl.

Za brambory na uskladnění zaplatí zákazníci na Zlínsku za každé kilo o pět korun víc než loni. Přesto si jich Josef Polášek nechal naložit plné auto, stále se mu to prý vyplatí. Brambory mu vydrží celý rok. „Uskladním je ve sklepě. Je to lepší než chodit do supermarketu, tam jsou umyté. Když je umyjete, tak vydrží maximálně dva měsíce,“ vysvětlil.