Otevření památníku Jana Palacha se odkládá na 9. říjen

Původně se památník měl zpřístupnit 21. srpna. Kvůli nedokončeným stavebním pracím se ale termín zpozdil. „První fáze byla taková, že bylo obtížné sehnat firmu, která by to zrealizovala. Dále nám to komplikovaly dodací lhůty na technologicky náročné věci a i třeba pivotové dveře, které tam budou, bylo těžké udělat,“ vysvětluje František Laudát z ředitelství Národního muzea.

Jan Palach se upálil v lednu 1969 na protest proti smíření lidí s okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy. V Praze jeho čin připomínají dvě pamětní desky. Jedna je na Václavském náměstí, druhá na zdi Filozofické fakulty na Palachově náměstí. Hrob má Palach v Olšanech.