Jihlava má nové sociální centrum s azylovými byty. Ani ty však nestačí, žadatelé čekají měsíce

Nové azylové byty jsou v čerstvě rekonstruovaném domě v Žižkově ulici. Zahrnuje šest azylových bytů určených obětem rodinného násilí nebo například rodičům s dětmi, kteří mají problémy s bydlením, ale nachází se tam i zázemí pro ty, kdo se doléčují ze závislosti.

Do budovy se nastěhovaly i další služby. Je mezi nimi nízkoprahové zařízení pro děti od 6 do 26 let s tělocvičnou nebo cvičnou kuchyní. „Děti se tady učí třeba vařit, hospodařit s potravinami nebo třeba uklízet,“ přiblížila ředitelka Oblastní charity Jihlava Hana Fexová. Centrum sociálních služeb nabízí také zázemí pro sociálně slabé nebo nefunkční rodiny.

Služby, které charita v rekonstruované budově nabízí, byly v Jihlavě již dříve, ale nikoli na jednom místě. Zatím fungovaly různě v pronájmech, nové zařízení má navíc vyšší kapacitu. „Máme ve svých prostorách téměř všechny služby v Jihlavě, což si myslím, že je naprosto ideální stav,“ pochválila výsledek rekonstrukce ředitelka.

Prostor není dost

I když je nyní v Jihlavě více azylových bytů, stále to nestačí. Mezi nájemníky těch nových je například rodina s malým dítětem – rodiče žádali o byt, když holčičku čekali, dočkali se až krátce po jejím narození. „Znamená to pro nás hodně, protože sehnat podnájem je v současné době těžké,“ podotkla nájemnice Miluše Bacová. Rodina má k dispozici byt s jednou místností, kuchyní a sociálním zařízením a platí ze něj nájem.

Podle vedoucí sociální služby Azylové ubytování Jihlava Milady Fouskové přišlo od začátku roku 70 žádostí, což nabídku výrazně převyšuje. U bytů pro lidi, kteří se doléčují ze závislostí, je to podobné. Hana Fexová však ujistila, že například ženám, které prošly závislostí a mají zároveň dítě, bydlení nabídnout dokáže.