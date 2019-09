Ve Znojmě začala rekonstrukce mostu přes Dyji. Tři měsíce po něm nikdo neprojede

Uzavírka mostu přes Dyji přinese komplikace turistům i lidem, kteří bydlí v údolí Dyje pod hradem. Nejbližší lávka pro pěší je půl kilometru daleko, nejbližší most pro auta více než dva kilometry. Přes most vedou turistické značené trasy i dvě cyklostezky.

Kvůli velkému zatížení trpí most částečnými statickými poruchami konstrukce. Plánované práce zahrnují opravy základů a výměnu čtyř dřevěných pilířů. Stavbaři opraví také opěry, křídla i ložiska mostu, očistí a natřou celou ocelovou konstrukci.

Dělníci postaví prakticky nový most

„My ten most budeme dělat v podstatě úplně nový. Aktuálně firma začíná odspodu, kdy odhalujeme pilíře mostu, ty se budou opravovat, poté to budou vzpěry mostu a nakonec se půjde na povrch toho mostu, kde budeme dělat jak novou vozovku, tak zábradlí,“ popsal místostarosta Znojma Jakub Malačka (ČSSD).

Město do rekonstrukce investuje téměř deset milionů korun. Do budoucna chce navíc rozšířit stávající konstrukci mostu. „Současná šířka mostu odpovídá jednomu jízdnímu pruhu, ale na mostě se potkávají pěší s kočárky či psy s auty nebo turistickým vláčkem, což je nebezpečné. Proto chceme nechat most rozšířit. Vzniknou tak chodníky pro chodce,“ řekl místostarosta Znojma. Tyto plány jsou ve fázi vypracování studie.