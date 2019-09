Vydatný déšť může v Jeseníkách a Beskydech zvedat toky menších řek

Počasí v Česku ovlivňuje zvlněné frontální rozhrání a zejména na Moravě a ve Slezsku se v noci na neděli čekají bouřky a déšť, místy i vydatný.

Výstraha s nízkým stupněm nebezpečí proto platí pro celý Olomoucký a Moravskoslezský kraj a také pro valašské regiony Zlínského kraje, a to od nedělní desáté hodiny večer až do pondělí do dvou odpoledne.

„Na severovýchodě České republiky očekáváme místy vydatné srážky s úhrny nad čtyřicet milimetrů za dvanáct hodin,“ uvedli meteorologové. Podle jejich předpovědi by srážky měly ustávat od jihozápadu až v pondělí večer.