Červený kostel byl skladištěm knih. Do dvou let ho kraj opraví, otevře se však už tento týden

„Červený kostel bude rekonstruován a bude u něj vybudována přístavba. Chtěli bychom, aby sloužil nejen knihovně, ale i pro různé kulturní a společenské akce,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Po opravě bude mít kostel kapacitu dvě stě míst a sloužit bude i jako informační centrum Olomouckého kraje.

Hejtmanství v tuto chvíli připravuje výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce, kterou bude financovat kraj. Práce by měly začít ještě do konce letošního roku a trvat budou celkem dva roky.

Oprava by měla stát 100 až 130 milionů korun. „Předpokládáme, že výběrovým řízením se nám podaří částku lehce snížit. Hlavně nám jde o to, aby stavba byla provedena velice kvalitně a aby lidé měli přístup do nově zrekonstruovaných prostor co nejdříve,“ dodal hejtman.

Nevyhovující sklad pro knihy

Červený kostel z roku 1903 byl od poloviny padesátých let minulého století využíván jako sklad knih Vědecké knihovny v Olomouci. Ta je příjemcem celostátního povinného výtisku monografií a periodik a každý rok dostane zhruba třicet tisíc svazků. Knihy ukládala prakticky kdekoliv – nejen v odsvěceném kostele, ale i na dalších místech v Olomouci.

Prostory v červeném kostele byly nevyhovující, knihy byly vystaveny výkyvům teplot, prachu nebo vlhkosti. Jeden a čtvrt milionu knih se letos v březnu začalo stěhovat do nového depozitáře Vědecké knihovny.

„Knihy se stěhují celkem ze šesti budov po celém městě, přičemž největší část je z prostor, které jsou pronajaté, což je pro knihovnu finanční zátěž,“ řekl už dříve zástupce ředitelky Miloš Korhoň.