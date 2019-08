Do moravskoslezských příměstských autobusů míří bezkontaktní platby za jízdné

Bezkontaktní platby bankovní kartou přímo v příměstských autobusech chce KODIS zavést už od září tohoto roku. Cestující poprvé uvidí nový systém na lince z Ostravy do Havířova.

Moravskoslezský kraj už teď plánuje, že by zavedl tuto možnost i na regionální železnici. „Samozřejmě velkým hráčem je poskytovatel dopravy a to jsou České dráhy, takže já pevně věřím, že se dohodneme,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO). České dráhy předpokládají, že možnost platby kartou prostřednictvím mobilního terminálu bude ve všech vlacích dostupná už během příštího roku.

Možnost odložit jednu kartu budou mít od srpna studenti Vysoké školy báňské v Ostravě. „Benefitem je to, že student nemusí žádat o ODIS kartu, ale má ji rovnou na naší studentské průkazce,“ řekl ředitel Centra informačních služeb školy Michal Sláma. Standardní karta školy má nově na zadní straně informaci, že patří do systému ODIS. V Česku je to první takový příklad spolupráce dopravního podniku s vysokou školou.