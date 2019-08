Průtrž mračen zaplavila nádraží v Karviné. Stanice nedávno prošla kompletní rekonstrukcí

Na problém se zatékáním do podchodu upozornil majitele nádraží, tedy SŽDC, karvinský magistrát, a to na základě videa, které bylo zveřejněno na sociálních sítích. To sklidilo řadu posměšků právě na adresu železničářů. Diskutující pod ním kritizovali hlavně dokončenou opravu nádraží.

„Mrzí nás to, ale my jsme do toho nemohli nijak zasahovat, protože nádraží není naší stavbou, patří SŽDC a oni jsou také investorem. Budeme rádi, když provedou nápravu co nejrychleji, aby se lidem cestovalo bezpečně, a aby na ně nepršelo,“ řekl mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček.

SŽDC: Nedostatky odstraníme

Zástupci SŽDC i zhotovitelské firmy se v pondělí sešli právě na karvinském nádraží, aby zjistili, jaká je situace. Majitel nádraží tvrdí, že na stavbě se stále ještě nějaké nedostatky objevit můžou a v tom případě jsou připraveni zasáhnout.

„Stavba jako taková je stále ve zkušebním režimu. Právě dnes tam probíhal kontrolní den, během kterého bylo zjištěno, že některé okapové svody nebyly vyčištěny, některé bude potřeba rozšířit,“ řekl v pondělí mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Nádraží v Karviné prošlo velkou rekonstrukcí v roce 2018. SŽDC práce zahrnula do miliardové modernizace traťového koridoru mezi Českým Těšínem a Dětmarovicemi. Na opravě nedávno zrekonstruovaných nástupišť i podchodu začnou dělníci pracovat v následujících týdnech, zaplatit by je měla stavební firma.