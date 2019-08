Voliči půjdou ve Strakonicích znovu k urnám letos v prosinci

„V návaznosti na to musí ministr vnitra vyhlásit opakované volby do zastupitelstva tohoto města do 30 dnů poté, co mu bylo oznámeno usnesení soudu, to znamená nejpozději do 11. září,“ uvedl Adam Rözler z tiskového odboru ministerstva vnitra.

Do opakovaných voleb se mohou zaregistrovat i strany, které se těch loňských neúčastnily. „Vzhledem k tomu, že Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl o neplatnosti voleb jako celku, bude se opakovat celý proces včetně registračního řízení. Budou moci tudíž kandidovat i noví kandidáti,“ potvrdil Rözler.

Kvůli volbám se na soudy obrátil lídr hnutí Změna pro Strakonice Karel Janský. Ten už oznámil, že se nových voleb zúčastní v koalici se STAN, spolupráci nabídne i dalším stranám.

Ústavní soud napodruhé opakování posvětil

Volby loni v říjnu vyhrálo vládnoucí hnutí Strakonická Veřejnost, a to výsledkem 51,1 procenta. Janský však volby napadl s tím, že hnutí bylo zvýhodněno v radničním zpravodaji i na výlepových plochách. Následoval vleklý proces, kdy Krajský soud v Českých Budějovicích dvakrát rozhodl, že volby jsou neplatné, přičemž Strakonická veřejnost proti oběma rozhodnutím podala ústavní stížnost.