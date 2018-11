Krajský soud zrušil výsledky komunálních voleb ve Strakonicích

Zástupce radničního zpravodaje Jánskému nejdřív slíbil, že otisknou inzerát, pak to ale odmítl. „Z dobré vůle jsme konzultovali inzerát s radnicí. Objednávka byla schválena, poté jsme náhodou zjistili, že je to politická reklama,“ řekl Karel Dobiáš z Regionálního vydavatelství. Vydavatelství mělo s městem ústní dohodu, že politické inzeráty nezveřejní.

Starosta: Nic špatného jsme neudělali

„Nemůžu tomu stále věřit. V ničem jsme nepochybili a nic špatného jsme neudělali. Podle nás měl každý (politický subjekt) rovnou šanci,“ řekl starosta města Hrdlička. Dodal, že rozhodnutí soudu částečně omezí chod města. Rada může schvalovat zakázky do objemu 200 tisíc korun, veškeré zásadní věci spadají do kompetence zastupitelstva.

„V důsledku toho jsme paralyzováni. Můžeme teď ve Strakonicích maximálně rozhodovat o pronájmech městských bytů a podobně,“ uvedl. Město podle něj bude muset příští rok začít hospodařit s rozpočtovým provizoriem.

„Beru to jako první signál toho, že někdo skutečně poukázal na to, že se ve Strakonicích už delší dobu postupuje protizákonně. Je to bohužel pouze špička ledovce. Těch protizákonných věcí je mnohem více,“ řekl Pavel Vondrys (Jihočeši 2012), který v minulém volebním období patřil jako opoziční zastupitel mezi největší kritiky vládnoucí Strakonické Veřejnosti.

Třicet svědků a rozhodnutí o opakování voleb

Českobudějovický soud projednával případ od půlky měsíce a předvolal si třicítku svědků včetně politiků nebo ředitele místní nemocnice. „K takto rozsáhlému dokazování přistoupil především v zájmu řádného objasnění skutkového stavu, skutečností, které by dle navrhovatele mohly mít vliv na výsledek voleb,“ vysvětlovala soudkyně Tereza Kučerová.

V úterý soud volby označil za neplatné pro porušení zákona o volbách do zastupitelstev obcí; v důsledku tohoto porušení mohlo podle soudu dojít k hrubému ovlivnění voleb ve všech sedmadvaceti okrscích a tím i k ovlivnění celkového výsledku. Podle soudu volby proběhly v rozporu se základními právy garantovanými listinou základních lidských práv a svobod.

Stěžovateli dal za pravdu v tom, že městské kulturní středisko neumožnilo opozičním silám dostatečnou politickou propagaci na výlepových plochách, které mělo ve správě, a zrušilo tak volnou a svobodnou soutěž politických stran.

Současně nařídil opakování hlasování s tím, že proti tomuto usnesení není přípustná kasační stížnost. Do nových voleb a ustavení nového zastupitelstva by měl město řídit dosavadní starosta, byť s omezenými pravomocemi.

Termín nových voleb určí ministerstvo vnitra. Politické subjekty se budou muset znovu registrovat na strakonickém městském úřadu.