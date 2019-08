Vlčí smečka z Beskyd a Javorníků přivedla na svět sedm mláďat. Pokud přežije polovina, bude to úspěch

Vlčí smečka, která se pohybuje v Beskydech a Javorníkách, letos přivedla na svět sedm vlčat. Narození mláďat je úspěchem zejména proto, že počet vlků je v této oblasti velmi nízký. Je to navíc poprvé, co se podařilo rozmnožení vlků v této oblasti zdokumentovat, a to od jejich návratu v 90. letech minulého století.