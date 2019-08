Ušetří pitnou vodu i peníze. Ke kropení sportovišť brněnská škola využije dešťovku

Základní školu Arménská v Brně-Bohunicích navštěvuje ve školním roce šest set žáků. Z areálu je potřeba odvádět velké množství dešťové vody. „Budovy školy a tělocvičny, to jsou tisíce metrů čtverečních plochy střechy. Veškerá dešťová voda, která z budov steče, se musí odvádět do kanalizace, a to je samozřejmě velká škoda,“ řekl bohunický starosta Antonín Crha (KDU-ČSL).

Nejen že voda skončí v nedaleké říčce Leskavě takřka bez využití, za její odvod musí navíc městská část platit brněnským vodárnám a kanalizacím, protože jde o veřejnou budovu.

„Částka, kterou musí náš odběratel zaplatit, se stanovuje buď pomocí měřidel, nebo ve většině případů výpočtem. Metodiku výpočtu určuje vyhláška,“ vysvětlila mluvčí Brněnských vodáren a kanalizací Renata Hermanová. V případě školy Arménská při srážkovém úhrnu 550 mililitrů na metr čtvereční za rok musí městská část platit téměř 160 tisíc korun ročně.