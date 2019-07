Oprava železničních mostů ochromila jihovýchod Prahy. Řidiči nevědí, kam mohou, tramvaje mají výluku

Z pohledu řidičů osobních aut je situace ještě složitější. Nejenže je Průběžná uzavřena, ale navíc je částečná uzavírka i V Korytech. Ve špičkách pracovních dnů (od 6 do 10 hodin a od 14 do 19 hodin) se nesmí jezdit úzkým podjezdem pod starou tratí u strašnické zastávky ve směru do Strašnic, obousměrně jím mohou projíždět pouze autobusy. Oficiální objízdné trasy vedou po Jižní spojce a po Průmyslové ulici, jde o výraznou zajížďku.