O areál strojíren ČKD Blansko není zájem. V dražbě nikdo nepodal ani nejnižší nabídku

Do konkurzu firma spadla v roce 1997. Tisícovce zaměstnanců dlužila mzdy i vklady za deset milionů v neoprávněně provozované podnikové bance. Situaci zachránil až odkup firmy a její postupná transformace do nových podniků. ČKD Blansko Holding pokračuje ve strojírenské tradici dodnes. Na majetek strojíren byl vyhlášen konkurz v únoru 2013, věřitelé přihlásili do insolvenčního řízení pohledávky za víc než devět set milionů korun.