Devatenáct obcí na jihu Moravy má nulovou nezaměstnanost. Krasové k tomu pomáhá dobrá doprava

Na jihu Moravy je devatenáct obcí, kde všichni obyvatelé v produktivním věku pracují. Nejvíc jich je na Blanensku a největší je Krasová nedaleko Macochy. Každé ráno se tam pravidelně sejde nejvíc lidí na autobusové zastávce. Všichni jedou do práce. „Jsou tu prostě pracovití lidé. Jezdí do Blanska, Brna, Jedovnic,“ vysvětlila příčinu nulové nezaměstnanosti jedna z obyvatelek Krasové. Sama mířila do Blanska, kde pracuje jako kadeřnice.