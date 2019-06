Moravskoslezský kraj asi získá víc peněz na kotle. Slíbil to ministr Brabec

Moravskoslezský kraj dostane více peněz na bezúročné půjčky pro zájemce o dotace na nové ekologičtější kotle. Pro kraj bylo původně vyčleněno 500 milionů korun, částka ale naroste o dalších 100 milionů korun. Ve čtvrtek to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Zopakoval, že kraj by měl v aktuální výzvě navíc získat i dalších 500 milionů korun na samotnou výměnu kotlů. O navýšení prostředků by vláda měla rozhodnou v červenci, peníze se mají přesunout z programu Nová zelená úsporám.