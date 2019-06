Jak bude vypadat parkovací dům u krajského úřadu? Ostrava vyhlašuje architektonickou soutěž

Ostrava vyhlašuje architektonickou soutěž na velký parkovací dům u krajského úřadu, který by pojmul až šest stovek aut. Město předpokládá, že jeho výstavba bude stát zhruba 360 milionů korun. V lokalitě u sídla kraje parkovací místa chybí už teď, v následujích letech se má navíc v okolí stavět. Návrhy do soutěže je možné podávat do 13. září.