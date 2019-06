Olomouckému centru může odlehčit nový parkovací dům. „Ubytoval“ by přes dvě stovky vozů

Stavba má podle návrhu sloužit návštěvníkům Olomouce. Ti by po zaparkování využili tramvajovou dopravu do centra. Parkovat v areálu by ale mohli i rezidenti z okolí.

Podle primátorova náměstka Aleše Jakubce (TOP 09) nyní musí zastupitelé prověřit možné umístění parkovacího domu. „A to tak, aby celek mohl plnit funkci plnohodnotného přestupního terminálu,“ dodal. V současnosti se v části Schweitzerovy ulice, kudy povede třetí etapa tramvajové trati a kde by měl vyrůst i parkovací objekt, nacházejí soukromé zahrady.

Podoba parkovacího domu by měla být minimalistická; objekt by postupně pokryla popínavá zeleň. Šlo by o železobetonový čtyř- až pětipodlažní skelet s pultovou střechou. V jeho přízemí by se měla nacházet zóna parkovacích stání s možností nabíjení elektromobilů, prostor pro odstavení jízdních kol a veřejné toalety.

„Projekt naplňuje jeden z cílů plánu udržitelné městské mobility, který definuje dopravní vizi města do roku 2030. Jejím cílem je redukovat automobilovou dopravu ve městě,“ uzavřel Aleš Jakubec.