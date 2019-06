Ostrava omezí parkování zdarma. Čím blíž budou auta centru, tím víc zaplatí

Radní řekl, že město chce změnit parkovací návyky řidičů, kteří do centra dojíždějí denně například za prací. Řidiči si budou muset vybrat, zda či kolik chtějí za parkování zaplatit.

„Chceme zavést model, já tomu říkám model divadlo, to znamená, že v zásadě zaparkuje každý, avšak čím budete blíž jevišti, čím budete blíž centru města, tím zaplatíte více.“

P+R plochy budou zdarma

Město chce motoristům nabídnout takzvaná parkoviště P+R (Park and Ride, tedy Zaparkuj a jeď). Tato parkoviště budou zdarma a pod dohledem a budou mít dostupnou hromadnou dopravu s dojezdem do centra v řádech minut. Navíc by v budoucnu měla být vybavena infrastrukturou, jako jsou WC nebo půjčovna kol.

Už nyní je řidičům k dispozici parkoviště u Dolu Hlubina, kde je okolo stovky míst. Postupně se tam bude povrch upravovat na plánovanou kapacitu 330 stání. Další plánovaná záchytná parkoviště budou v Přívoze u tramvajové smyčky Hlučínská, kde bude i služebna městské policie, nebo u kolonie Jeremenko.

Připravuje se i rozšíření nynějšího parkoviště s 80 místy na Hranečníku, které dává Semerák jako příklad fungujícího záchytného parkování. „V podstatě od rána je plné. Když nabídneme bezpečné parkování a rychlý komfortní přestup, jsou řidiči ochotni svůj cestovací návyk změnit,“ řekl.

Parkoviště u Pivovarské a Biskupské ulice zaniknou

Město chce postupně vytlačit auta z míst, která podle Semeráka původně ani k parkování nebyla určena. Zaniknou také parkoviště na plochách u Pivovarské nebo Biskupské ulice, které se mají zastavět. Město naopak upraví plochu u Divadla Antonína Dvořáka a připravuje stavbu parkovacích domů. Příští rok by se měl začít stavět parkovací dům u Městské nemocnice.

Regulace parkování by se ale neměla týkat jen centra. „Předpokládám, že v nejbližších měsících by se ta diskuse měla odehrát taky ve velkých sídlištních celcích, jako je Poruba nebo Jih, protože na rovinu: Ostrava nedokázala v minulých letech zareagovat na poměrně prudký nárůst počtu automobilů,“ řekl Semerák.

Město také modernizuje parkovací automaty. „Už v polovině srpna byla většina platebních automatů vybavena čtečkami platebních karet a v těchto dnech je testován a spouštěn první bezobslužný systém v Ostravě u galerie Plato, bývalé prodejny Bauhaus, kde je bezobslužný systém, který přijímá platební karty a měl by fungovat i bez lístků, to znamená na systému snímání registračních značek,“ dodal radní.