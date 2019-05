Šternberská porodnice se může starat i o dříve narozené děti. Rodičky už nemusí do Olomouce

Nové přístroje za jeden a půl milionu korun mají podle primářky výrazně zlepšit možnosti stabilizace novorozenců s poruchou poporodní adaptace, a to nejen u předčasně narozených dětí, ale také u těch donošených.

Porodnice ve Šternberku, která mezi rodičkami v Olomouckém kraji patří mezi nejoblíbenější, může nově provádět porody už od ukončeného 34. týdne těhotenství. Doposud to nemohlo být dřív než v 38. týdnu. „Důvodem je pořízení nových přístrojů, především nového hybridního inkubátoru, resuscitátoru a dechové podpory Vapotherm,“ říká primářka dětského oddělení nemocnice ve Šternberku Renata Klosová.

„Miminka narozená těsně po 34. týdnu s dobrou časnou poporodní adaptací mají možnost prožít první minuty a hodiny svého života jako donošení novorozenci včetně bondingu, režimu rooming in s maminkou či oběma rodiči.“

Počet předčasně narozených dětí stoupá

Předčasně se v Česku narodí ročně zhruba devět tisíc dětí, před patnácti lety to bylo každé dvacáté dítě a nyní to vychází zhruba na každé dvanácté. Podle odborníků je to dáno především vyšším věkem rodiček, stoupajícím počtem umělých oplodnění a také vícečetných gravidit. Roli může hrát i zdravotní stav matky, stres nebo životní situace.

Ve šternberské porodnici se ročně narodí zhruba 1100 dětí, nově pořízené přístroje najdou využití u zhruba deseti procent novorozenců. Předčasně se letos ve Šternberku narodilo už třicet dětí.