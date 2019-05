Druhý pokus. Na D1 u Humpolce znovu začíná modernizace

V prvních dnech je třeba připravit zúžené jízdní pruhy a osadit provizorní svodidla, což v neděli pocítili řidiči ve směru na Brno. Od rána se jezdí jen jedním pruhem. Podle Ondřeje Nevídala ze společnosti Gefab, která značení provádí, je svedení aut do jediného pruhu nutné kvůli bezpečnosti. Podle původních plánů měly být kolem sedmé večer k dispozici opět dva pruhy. Situaci ale zkomplikovala nehoda ve zúžení, proto v té době teprve začalo osazování svodidel.

Ve směru na Prahu se bude značení měnit v úterý dopoledne. „Kvůli pondělní dopravní špičce, abychom zbytečně neblokovali dopravu, to uděláme až v úterý,“ poznamenal Nevídal.

Po změně dopravního značení a osazení provizorních svodidel začnou práce ve středním dělicím pásu. „Kanalizace a drenáž je ve velice špatném stavu a to je to, co společnost Skanska bude muset zrenovovat nebo postavit znovu,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Budou se také bourat mosty nad dálnicí. Do konce října by pak mělo prvních sedm kilometrů ve směru na Prahu dostat nový cementobetonový povrch.

„Prokletý“ humpolecký úsek

Charakterizovat úsek Humpolec – Větrný Jeníkov jako prokletý je v souvislosti s modernizací D1 trochu nadsazené, ale rozhodně ne mylné. Vše začalo loni na jaře, kdy mělo začít stavět italsko-kazašsko-české konsorcium TSG Joint Venture. V létě se již objevily první náznaky, že nejde vše dobře a že nabíhá zpoždění. Řidičům se často stávalo, že projížděli sice zúženou dálnicí, ale za provizorními svodidly téměř nikdo nepracoval.